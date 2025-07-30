الأربعاء 30 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عطا عفيفى يعرض "بصمة لون" بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا

إحدى أعمال الفنان
إحدى أعمال الفنان عطا عفيفي

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرضًا بعنوان “بصمة لون”  للفنان عطا عفيفى، ويفتتح فى السادسة مساء السبت 2 أغسطس ويستمر حتى الإثنين 5 أغسطس بقاعة صلاح طاهر.

يُعد المعرض الحلقة الثانية من أنشطة عطا عفيفي فى مجال التصوير الزيتي ويضم حوالي 55 لوحة تستعرض موضوعات مختلفة منها الطبيعة والحياة اليومية.

جدير بالذكر أن الفنان عطا عفيفي حاصل  على بكالوريوس التربية الفنية جامعة حلوان، روائی وقاص وصدر له العديد من الروايات والمجموعات القصصية منها رواية سياج الخوف وزهرة الخمسين، عمل منذ تخرجه حتى الآن فى تدريس مادة الفنون، نفذ أعمالًا فنية بمختلف الخامات في مجالات متعددة منها التصوير، النحت والأشغال الفنية، شارك فى العديد من المعارض الجماعية والفردية فى مصر والسعودية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وأقام معرضه الخاص الأول للتصوير الزيتى بعنوان (إحنا) فى اتيليه القاهرة عام 2003.
 

 

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دار الأوبرا المصرية قاعة صلاح طاهر معرض بصمة لون الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا

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