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لليوم الثاني، إقبال مستمر على معامل تنسيق جامعة عين شمس

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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تشهد معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس إقبالًا كبيرًا من طلاب الثانوية العامة، حيث توافد المئات من الطلاب والطالبات لاستكمال عملية تسجيل رغباتهم للمرحلة الاولى من التنسيق للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي 2025-2026.

تأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف من قطاع التعليم والطلاب والإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، لضمان سير عملية التنسيق بسلاسة وفعالية.

 

هذا وتستقبل جامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة في 14 معمل حاسب آلي مجهز بـ 310 جهاز كمبيوتر حديث، موزعة على كليات الجامعة المختلفة. تشمل هذه المعامل:
* كليتي الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية.
* كلية الزراعة بشبرا الخيمة.
* كلية البنات بمصر الجديدة.
* كلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية.
* معامل مخصصة للطلاب من ذوي الهمم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات.

وأكد رئيس الجامعة أن المعامل تعمل بكامل طاقتها خلال الفترات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بالإضافة  إلى وجود موظفين متخصصين لتقديم الإرشاد اللازم للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في اختياراتهم، بالإضافة إلى فنيين مدربين للتعامل مع أي مشكلات تقنية قد تطرأ.

وكان الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة قد كلف قطاع التعليم والطلاب بضرورة الاستعداد التام والمتابعة المستمرة لضمان نجاح عملية التنسيق، وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لجميع الطلاب حتى انتهاء مراحل التنسيق المختلفة.

كما يمكن للطلاب وذويهم زيارة جناح جامعة عين شمس خلال معرض التعليم العالي EDUGATE والذي من المقرر إقامته في الفتره من ٣ وحتى ٥ من اغسطس القادم بفندق كمبنسكي التجمع الخامس او من خلال مقر شئون الطلاب بالجامعة للتعرف على البرامج الدراسية المختلفة المتاحة في الجامعة لمساعدتهم في الالتحاق بالتخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم في الدراسة وتلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، هذا بالإضافة إلى شرح تفصيلى عن كيفية الالتحاق بهذه التخصصات والبرامج.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق عن الحدود الدنيا للقبول بالمرحلة الأولى من التنسيق كالتالي:
* الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر (21853 طالبًا).
* الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر (16577 طالبًا).
* الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر (54073 طالبًا).
ومن المقرر أن تستمر أعمال تنسيق المرحلة الأولى حتى يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025.

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