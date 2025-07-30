البترول تنظم ورشة عمل مع إيني حول خفض انبعاثات الميثان

افتتح الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والمناخ والبيئة والسلامة ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع شركة "إيني" العالمية حول "إدارة انبعاثات غاز الميثان"، وذلك بمقر الشركة بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي شركات الطاقة العالمية، ومسؤولي قطاعات السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والإنتاج بهيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، وفى ضوء توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة لكبريات الشركات فى هذه المجالات والعمل على تطبيقها فى أنشطة صناعة البترول والغاز.

وأكد الجيولوجي علاء البطل، خلال كلمته الافتتاحية، على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين الوزارة وشركة إيني، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالًا لسلسلة من ورش العمل الناجحة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع كبرى شركات الطاقة العالمية العاملة فى مصر، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الوعي بالتقنيات والممارسات الحديثة في مجالات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

دعم خفض انبعاثات الميثان

وأوضح البطل أن قطاع البترول يضع على رأس أولوياته دعم جهود خفض انبعاثات الميثان، لما لها من عوائد بيئية واقتصادية كبيرة، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع كافة شركائها الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الرقمية المبتكرة التي تعزز من استدامة موارد البترول والغاز وتعظيم قيمتها المضافة.

وقدم فريق العمل المختص بشركة إيني خلال الورشة عرضًا تفصيليًا حول المبادئ والإرشادات الخاصة بمبادرة شراكة البترول والغاز لخفض انبعاثات الميثان (OGMP 2.0)، إضافة إلى استعراض منهجيات الرصد والقياس والإبلاغ انبعاثات غاز الميثان، كما تم مناقشة دراسات حالات من مواقع الشركات المشتركة لشركة إينى، والدروس المستفادة من تنفيذ حملات الحد من الانبعاثات.

وفي ختام أعمال الورشة، تم الاتفاق على استمرار التعاون المشترك وتبادل الخبرات، مع بحث فرص التعاون بين مركز التميز للتحول الطاقي التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية وشركة إيني في تقديم برامج تدريبية متخصصة في قياس انبعاثات الميثان وإصلاحها، فضلًا عن تنظيم ورش عمل مستقبلية بمشاركة الشركات المتخصصة في تقنيات رصد وقياس الميثان، لدراسة فرص التطبيق العملي لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال الحيوي.

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