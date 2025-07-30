لمنع الحوادث ومعاقبة المخالفين، النيابة العامة تواصل جهودها لضبط المرور (فيديو)

تواصل النيابة العامة جهودها لضبط المرور في الطرق والميادين لمنع الحوادث ومعاقبة المخالفين وتطبيق القانون.

وكشفت النيابة العامة أن المخالفات المرورية قلت بنسبة 25 % والحوادث قلت بنسبة 37%، مشيرا إلى أن تطبيق القانون هو الأمان.

علي الجانب الآخر تبذل الأجهزة المعنية منذ سنوات جهودا مكثفة لضبط حركة المرور وردع المخالفين عبر منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتشريعات مشددة، لكن رغم الجهود المستمرة، ما زالت مخالفات المرور في مصر تمثل تحديًا يوميًا يواجه الشارع والمواطن.

أبرز أنواع المخالفات المرورية

تشمل قائمة المخالفات الأكثر شيوعًا في مصر: السير عكس الاتجاه، تخطي السرعة المقررة، عدم استخدام حزام الأمان، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، الوقوف صف ثاني أو في أماكن غير مخصصة للانتظار، كسر الإشارة الحمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.