محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

عقد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لبحث ومناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والإجراءات التي تتخذها المحافظة لانتظام وحسن سير الانتخابات، المقرر انعقادها في يومى الاثنين، الثلاثاء؛ 4-5 أغسطس المقبل من"الأسبوع القادم" على أن تجرى جولة الإعادة يومى 27، 28 من ذات الشهر، بدائرة المحافظة؛ وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.



أكد محافظ كفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر انعقادها في يومى الاثنين، الثلاثاء؛ 4-5 من"الأسبوع القادم"، داعيًا الناخبين للمشاركة بكثافة فى صناعة مستقبل مصر، لافتًا إلى أنه يشارك مليونان و407 آلاف و571 ناخبا فى الاستحقاق الانتخابي بمحافظة كفرالشيخ، من خلال 439 مركزا انتخابيا بـ 442 لجنة فرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم إلا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.



وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم مناقشة استعدادات المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها، لافتًا إلى إصدار قرار المحافظة رقم (13643) لسنة 2025 بتشكيل لجنة كغرفة للعمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنيّة للطوارئ والسلامة العامة، والفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتيسير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، دون التدخل فى مجريات العملية الانتخابية والوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم ( 0473220792 ) من التليفون الأرضي، أوالتليفون المحمول.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن وذوى الهمم واستعمال الاثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات، التى تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية، وضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات"، مضيفًا أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

كما وجه محافظ كفرالشيخ، لوكيل وزارة الكهرباء بتوفير مولدات كهربائية بكل مركز انتخابى، مع تواجد جميع الفنيين الكهربائيين وأطقم الصيانة من قبل الكهرباء بجوار المقار الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكليف الحماية المدنية والمفرقعات بتأمين كافة اللجان الانتخابية قبل استلامها، ومراجعة وسائل الإطفاء بالمقار الانتخابية.

وحث اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى الاستحقاق الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على تقديم الدعم اللوجستي ووضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتًا الى وعى أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في العملية الانتخابية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفر الشيخ.

للاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ عن طريق موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www. elections. eg بالرقم القومي وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

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