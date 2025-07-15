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رياضة

برشلونة يوقف مفاوضات تجديد عقد فيران توريس، ما السبب؟

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

تسيطر حالة من الغموض على فيران توريس، نجم نادي برشلونة الإسباني، بشأن مستقبله داخل الفريق الكتالوني.

برشلونة يجمد مفاوضات تجديد عقد فيران توريس

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قررت تجميد مفاوضات تمديد عقده مؤقتًا.

توريس الذي ينتهي عقده الحالي مع برشلونة في صيف 2027، كان قد تألق بشكل لافت خلال موسم 2024-2025، مسجلًا 19 هدفًا في جميع المسابقات، وهو أعلى رقم تهديفي له في مسيرته حتى الآن.

هذا التألق جاء جزئيًا بعد إصابة روبرت ليفاندوفسكي، ما أتاح له فرصة اللعب كمهاجم رقم 9 إلى جانب رافينيا ولامين يامال، وقدم خلالها أداءً مميزًا.

ورغم ذلك، يبقى ليفاندوفسكي الخيار الأول في خط هجوم المدرب فليك، خصوصًا مع امتلاكه خيار تمديد عقده لموسم إضافي حتى 2027، مما يُبقي فيران في مركز اللاعب البديل، على الأقل في المدى القصير.

في هذا السياق، أفادت الصحيفة الكتالونية أن برشلونة أبلغ اللاعب ووكيله بأنه سيؤجل مفاوضات تجديد العقد لعامين إضافيين، وذلك بسبب أولويات حالية تتعلق بالتعاقدات وتجديد عقود أخرى في الفريق.

برشلونة يبحث التعاقد مع جناح جديد 

ويأتي هذا في ظل فشل صفقة التعاقد مع نيكو ويليامز، مما قد يدفع فليك والطاقم الرياضي للبحث عن جناح جديد في السوق، وهو ما قد يستنزف ميزانية النادي ويؤجل بعض التجديدات.

رغم هذا القرار، فإن توريس لا يشعر بالقلق، إذ لا يزال واثقًا من رغبة النادي في الإبقاء عليه، خصوصًا مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث يرغب في الاستمرار وضمان دقائق لعب كافية.

أستون فيلا مهتم بضم فيران توريس 

من جهة أخرى، ظهرت شائعات حول اهتمام أستون فيلا الإنجليزي بضم اللاعب مقابل نحو 50 مليون يورو، إلا أن توريس يفضل البقاء في برشلونة على الأقل لموسم إضافي، على أمل أن يفرض نفسه مستقبلًا كعنصر أساسي في خطة فليك.

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