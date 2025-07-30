بعد بكاء رضوى الشربيني على الهواء، إبراهيم يستجيب لمبادرة "هي وبس" ويمنح شقيقته ميراثها

في لحظة إنسانية مؤثرة، تحولت دموع الإعلامية رضوى الشربيني إلى مشهد من الانتصار والعدالة، بعد أن أعلن إبراهيم عبد الله، خلال حلقة من برنامج "هي وبس"، المذاع على قناة "dmc"، استجابته للمبادرة التي أطلقتها رضوى لمنح شقيقته آمال حقها الشرعي في الميراث.

إبراهيم، الذي كان يرفض لسنوات الاعتراف بحق شقيقته في الميراث، بحجة الخوف من استيلاء زوجها على الأموال، أعلن على الهواء مباشرة أنه قرر التراجع عن موقفه.

وقال إبراهيم: أنا كنت خايف عليها.. أختي طيبة، وكنت شايف إن جوزها ممكن يضحك عليها وياخد منها كل حاجة.. لكن لما شفت بكاء آمال، وحلفتني بالله، مقدرتش أقف قدام دموعها ولازم أنفذ شرع ربنا، أنا هديها حقها بالكامل.

بكاء من شدة الفرح

وشهدت الحلقة انهيار آمال بالبكاء من شدة الفرح بعد تصريحات شقيقها، وأيضا رضوى الشربيني، لم تتمالك نفسها من البكاء على الهواء، وقالت: أنا مش مصدقة إننا عملنا ده.. كنت بدعي طول الحلقة إن إبراهيم يسمعني، وبحلفك بالله يا إبراهيم تديها حقها.. والحمد لله.

كما قدّم المحامي أيمن محفوظ، الذي وفره البرنامج ضمن مبادرة الدعم القانوني المجاني للحالات الإنسانية، حلًا قانونيًا وسطًا نال قبول الطرفين، واقترح أن يتم كتابة الشقة باسم السيدة آمال رسميًا، على أن يُضاف شرط في العقد بعدم التصرف بالبيع أو التنازل عنها إلا بموافقة كتابية من شقيقها إبراهيم، حفاظًا على حقها وفي الوقت نفسه طمأنة لشقيقها من احتمالية استغلال الزوج للميراث.

يذكر أن "هي وبس" يعرض أسبوعيا يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة 11 مساء عبر قناة dmc، وتقدمه الإعلامية رضوى الشربيني. ويعد البرنامج من أبرز البرامج الاجتماعية التي تلقي الضوء على قضايا المرأة وتمكينها، مع دمج أساليب حديثة في الحوار والتحليل المجتمعي، منها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدخل المباشر لحل الأزمات الواقعية

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