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النيابة تقرر حبس المتهمين 4 أيام، القصة الكاملة لاعتداء شقيقين على طبيب بأبو حماد

مستشفى أبو حماد المركزي،
مستشفى أبو حماد المركزي، فيتو

شهدت واقعة الاعتداء على أحد الأطباء داخل مستشفى أبو حماد المركزي بـمحافظة الشرقية تطورًا جديدًا، حيث قررت النيابة العامة بمركز أبو حماد حبس شقيقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي بالضرب على الطبيب أثناء قيامه بأداء عمله.

وقررت النيابة العامة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس الشقيقين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بالتعدي على طبيب داخل مستشفى أبو حماد المركزي، وذلك أثناء مرافقتهما والدهما لتوقيع الكشف الطبي عليه.

بعد واقعة الاعتداء على طبيب أبو حماد، نقابة الأطباء بالشرقية تتحرك رسميًا والنيابة تحقق مع المتهم

 

تفاصيل الاعتداء على طبيب مستشفى أبو حماد المركزي 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى دخول الشقيقين المستشفى برفقة والدهما لتوقيع الكشف الطبي عليه، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى اعتداء جسدي على الطبيب.

الواقعة قوبلت باستنكار واسع من الطاقم الطبي والإداري

من جانبه، كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن الواقعة قوبلت باستنكار واسع من الطاقم الطبي والإداري، وتم تحرير محضر رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، مشددًا على رفض أي شكل من أشكال العنف ضد العاملين في القطاع الصحي.

وأكد المصدر أن المديرية تتابع عن كثب مجريات التحقيق، وتؤكد دعمها الكامل للفريق الطبي بالمستشفى، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم وسلامتهم أثناء تأدية عملهم.

إصابة طبيب بجرح قطعي في الرأس 

شهد مستشفى أبو حماد المركزي واقعة اعتداء مؤسفة على طبيب جراحة عامة بقسم الاستقبال والطوارئ، أسفرت عن إصابته بجرح قطعي في الرأس وكدمات بالوجه والعين، وذلك عقب قيامه بتحويل حالة مرضية إلى مستشفى الزقازيق العام لعدم توفر تخصص الأوعية الدموية.

تحركت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بشكل عاجل، وأدانت الواقعة على لسان وكيل الوزارة الدكتور هاني مصطفى جميعة، الذي أكد أن الاعتداء على الأطباء خط أحمر. وتم إخطار الشرطة التي تحفظت على المعتدين، وتم تحرير محضر رسمي لبدء التحقيقات.

بعد واقعة الاعتداء على طبيب أبو حماد، نقابة الأطباء بالشرقية تتحرك رسميًا والنيابة تحقق مع المتهم

وأعلن الدكتور خالد صفوت، نقيب الأطباء بمحافظة الشرقية، في وقت سابق، تحرير محضر رسمي باسم مستشفى أبو حماد المركزي على خلفية واقعة الاعتداء على أحد الأطباء أثناء تأدية عمله، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط المعتدي، وتم التحفظ عليه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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