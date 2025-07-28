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محافظات

اعتداء على طبيب بمستشفى أبو حماد بالشرقية، والصحة تتوعد الجناة

مستشفي ابوحماد المركزي،فيتو
مستشفي ابوحماد المركزي،فيتو

أدانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي التي تعرض لها طبيب بقسم الجراحة العامة في مستشفى أبو حماد المركزي، أثناء تأدية عمله داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

تفاصيل واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفي أبوحماد المركزي 

وكشف محمود عبدالفتاح، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، أن الحادث وقع بعد توقيع الكشف الطبي والفحوصات اللازمة على مريض كان يحتاج إلى طبيب أوعية دموية، وهو التخصص غير المتوفر بالمستشفى، حيث قرر الطبيب تحويل الحالة إلى مستشفى الزقازيق العام ، وأثناء ذلك، أقدم مرافقو المريض على الاعتداء عليه بالضرب.

جرح قطعي بطول 10 سم في الرأس وتم نقله على الفور لتلقي العلاج

أسفر الاعتداء عن إصابة الطبيب بكدمات في الوجه والعين، بالإضافة إلى جرح قطعي بطول 10 سم في الرأس، وتم نقله على الفور لتلقي العلاج، فيما جرى إخطار الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر رسمي، والتحفظ على المعتدين داخل قسم شرطة أبو حماد تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

الاعتداء على الطواقم الطبية جريمة لا يمكن السكوت عليها

وشدد الدكتور هاني جميعة على أن "الاعتداء على الطواقم الطبية جريمة لا يمكن السكوت عليها"، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون في حماية حقوق الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وأن الإجراءات القانونية تتواصل وفقًا لقانون المسئولية الطبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان بيئة عمل آمنة في جميع المنشآت الصحية بالشرقية.

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