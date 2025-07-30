شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تبحث خطة الاستعدادات لموسم الأمطار

عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع قيادات الشركة ومسؤولي القطاعات المختلفة، وذلك لمتابعة خطة الاستعدادات لموسم الأمطار المرتقب، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتوقعات سقوط أمطار خلال فصل الصيف.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الأمطار.



شارك في الاجتماع مسؤولو قطاعات التشغيل والصيانة والمعالجة، بالإضافة إلى قطاعات التأمين الفني، المشروعات، والتخطيط، حيث تمت مناقشة عدد من المحاور الحيوية التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة بالكامل وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

المراجعة الشاملة للمعدات والسيارات والطلمبات

وأكد نافع خلال الاجتماع على أهمية الجاهزية الكاملة والاستعداد المبكر لموسم الأمطار، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة الشاملة للمعدات والسيارات والطلمبات، والتأكد من جاهزيتها الفنية، بالإضافة إلى المرور الدوري على المحطات والبيارات ومناطق التجمعات الحرجة داخل المحافظة.

كما شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة من بيانات الأرصاد الجوية في رصد توقعات الطقس، إلى جانب تجهيز خطط الطوارئ والفرق الميدانية وتوفير كافة المستلزمات الفنية واللوجستية للتعامل الفوري مع أية تجمعات مائية.

جاء هذا الاجتماع ضمن استراتيجية الشركة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز قدرة منظومة الصرف الصحي على التصدي لتداعيات الأمطار الغزيرة والنوات، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت العامة، واستمرار كفاءة تشغيل الشبكة في مختلف أنحاء المحافظة.

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