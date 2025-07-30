آمال ماهر: أتمنى تقديم ديو مع شيرين.. ووائل جسار من أجمل الأصوات

قالت الفنانة آمال ماهر إنها تتمنى تقديم ديو غنائي مع شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أنها تعتبر الفنان وائل جسار من أجمل الأصوات الحالية.

وأكدت آمال أن مصر بها عدد كبير من الأصوات النسائية المميزة، موضحة:" في مغنيات كتير في مصر صوتهم جميل، مفيش حاجة غنتها مكنتش راضية عنها".

وكانت آمال ماهر طرحت مؤخرا ألبومها الجديد حاجة غير على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، وهى: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

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