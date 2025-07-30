الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

حريق في مصنع صابون سائل بأكتوبر

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

نشب حريق هائل في مصنع للصابون السائل بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع النيران داخل مصنع في منطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بصحبتها عدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين اندلاع النيران في مصنع للصابون السائل، وتحديدا من براميل تحتوي على سوائل لتصنيع الصابون، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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المنطقة الصناعية الثالثة باكتوبر الحماية المدنية مديرية أمن الجيزة النيابة العامة

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