الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

حجز مالك مخزن نشب به حريق لعدم التزامه بشروط السلامة المهنية

حريق مخزن
حريق مخزن

أمرت  نيابة مصر الجديدة بحجز مالك مخزن لمواد تنظيف السيارات نشب به حريق بالطابق الأرضي ما أسفر عن امتداده إلى شقة بأحد العقارات مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر الجديدة،  لعدم التزامه بشروط السلامة المهنية، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. 

ورجحت المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق، الذي لم يسفر عن خسائر في الأرواح.

كانت  غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت  بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن مواد تنظيف السيارات بالطابق الأرضي وشقة بأحد العقارات مكون من 3 طوابق بمنطقة مصر الجديدة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتم إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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