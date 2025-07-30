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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام يوكوهاما الياباني

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

أعلن الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة يوكوهاما الياباني، اليوم الأربعاء، على ملعب نيسان ستاديوم، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2025-2026.  

تشكيل ليفربول أمام يوكوهاما  

ليفربول يخوض رابع ودياته استعدادا للموسم الجديد 

وخاض فريق ليفربول ثلاث مباريات ودية خلال فترة الاستعداد للموسم 2025-26، حيث بدأ الريدز سلسلة مواجهاته الودية بملاقاة بريستون نورث إند في 13 يوليو، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، قبل أن ينتصر على ستوك سيتي بخماسية دون رد، أما في المباراة الثالثة فقد تكبد الهزيمة بنتيجة 4-2 أمام ميلان.  

رحيل 11 لاعبا من ليفربول 

ورحل ترينت ألكسندر أرنولد، وكويمين كيليهر، ونات فيليبس، وجاريل كوانساه، عن ليفربول، فيما تعاقد مع كل من جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، أرمين بيتشي، فريدي وودمان، ميلوس كيركيز وهوجو إيكتيكي. 

كما رحل لويس دياز عن ليفربول إلى بايرن ميونخ الألماني، بشكل رسمي أيضا. 

وكشف صحيفة "ليفربول إيكو"، أن الصيف الحالي قد يشهد رحيل 7 لاعبين آخرين عن ليفربول، أبرزهم داروين نونيز، والذي يمتلك عروض مغرية من عدة أندية وعلى رأسهم الهلال السعودي، بجانب فيدريكو كييزا الذي لم يسافر مع الفريق لمعسكره التدريبي في اليابان، حيث يعد الإيطالي خارج حسابات المدرب آرني سلوت، وهناك عدة أندية من الدوري الإيطالي مهتمة بضمه.  

ومن المتوقع أيضًا رحيل بن دوك وتسعى العديد من الأندية لضمه، بما في ذلك نوتنجهام فورست، ويرى ليفربول أن قيمة اللاعب تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.  

كما ذكر التقرير إمكانية رحيل هارفي إليوت والذي أقر بأنه سيعيد النظر في مستقبله، وهو محل اهتمام أندية وست هام يونايتد وناديه السابق فولهام، بالإضافة لنوتنجهام، تايلر مورتون وهو هدف لكل من ليون ووست هام، وقد يرحل إما آندي روبرتسون أو كوستاس تسيميكاس.

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