الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة مخدرات واستعراض القوة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بتهمة استعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة نارية ومخدرات بدائرة قسم شرطة السلام بالسجن المشدد 7 سنوات.


كانت وردت معلومات إلى مباحث قسم شرطة السلام تفيد بتكوين عاطلين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم ترويج المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة السلام مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 


علي الفور شكلت قوات الأمن وحدة بحث وتحري لكشف حقيقة وصحة المعلومات الواردة، وتبين من اجراء التحريات ان المتهمين، وهما عاطلان لهما معلومات جنائية، يروجان للمواد المخدرة ويحوزان أسلحة نارية بقصد ترويع المواطنين واستعراض القوة في وجه من يحاول منعهم من ممارسة نشاطهما الاجرامي. 


عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة امنية في ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما علي كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو جرام من مخدري الحشيش والايس وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.


تم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام السلام ترويج المواد المخدرة النيابة العامة

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