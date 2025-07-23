المشدد 20 سنة لـ 4 متهمين بتهم استعراض القوة وحيازة سلاح وإحداث عاهات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، وتغريمهم 5 آلاف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، محمد سيد عبد العال، أحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبسكرتارية أحمد أبو اليزيد عياش.

جاء الحكم بعد إدانتهم في وقائع تتعلق بـ استعراض القوة، والتلويح بالعنف، حيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتسبب في عاهات مستديمة لآخرين، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين عبد الملاك م. ع. ح (33 عامًا)، جرجس م. ع. ح (33 عامًا)، أحمد م. ا. ط (31 عامًا)، السيد م. ا. ط (31 عامًا)؛ جميعهم يعملون عمالًا ومقيمون بمنطقة شارع أبو حمادة – مزرعة البط – عزبة المرجوشي بالقليوبية، إلى المحاكمة في الجناية رقم 34770 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4744 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 10 ديسمبر 2024، عندما أقدم المتهمون على استعراض القوة والتلويح بالعنف بأسلوب العصابات المنظمة، حيث انقسموا إلى فريقين وتبادلوا إطلاق النار في الشارع العام بمنطقة مزرعة البط، مستخدمين أسلحة نارية بهدف ترويع المواطنين وإرهابهم وسلب أموالهم، وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابات جسيمة بين الطرفين وبعض المواطنين الأبرياء، فضلًا عن إحداث عاهات مستديمة لعدد من الضحايا، مما دفع الجهات المختصة إلى إحالتهم لمحاكمة عاجلة أمام الجنايات، التي أصدرت حكمها بعد استعراض الأدلة وسماع الشهود.

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