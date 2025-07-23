الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 20 سنة لـ 4 متهمين بتهم استعراض القوة وحيازة سلاح وإحداث عاهات بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة  الدائرة الثالثة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، وتغريمهم 5 آلاف جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

1056 نزيلًا يغادرون مراكز الإصلاح بعفو رئاسي، المفرج عنهم: ربنا ما يحرم حد من الأمل (فيديو وصور)

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسي، محمد سيد عبد العال، أحمد رأفت الملكي، وأمين أحمد عبد الحافظ، وبسكرتارية أحمد أبو اليزيد عياش.

جاء الحكم بعد إدانتهم في وقائع تتعلق بـ استعراض القوة، والتلويح بالعنف، حيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتسبب في عاهات مستديمة لآخرين، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة  أحالت المتهمين عبد الملاك م. ع. ح (33 عامًا)، جرجس م. ع. ح (33 عامًا)، أحمد م. ا. ط (31 عامًا)، السيد م. ا. ط (31 عامًا)؛ جميعهم يعملون عمالًا ومقيمون بمنطقة شارع أبو حمادة – مزرعة البط – عزبة المرجوشي بالقليوبية، إلى المحاكمة في الجناية رقم 34770 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4744 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 10 ديسمبر 2024، عندما أقدم المتهمون على استعراض القوة والتلويح بالعنف بأسلوب العصابات المنظمة، حيث انقسموا إلى فريقين وتبادلوا إطلاق النار في الشارع العام بمنطقة مزرعة البط، مستخدمين أسلحة نارية بهدف ترويع المواطنين وإرهابهم وسلب أموالهم، وفقًا لما جاء في تحقيقات النيابة.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابات جسيمة بين الطرفين وبعض المواطنين الأبرياء، فضلًا عن إحداث عاهات مستديمة لعدد من الضحايا، مما دفع الجهات المختصة إلى إحالتهم لمحاكمة عاجلة أمام الجنايات، التي أصدرت حكمها بعد استعراض الأدلة وسماع الشهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستعراض القوة المراقبة الشرطية النيابة العامة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا محكمة جنايات محافظة القليوبية

مواد متعلقة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية بالمحافظات

1056 نزيلًا يغادرون مراكز الإصلاح بعفو رئاسي، المفرج عنهم: ربنا ما يحرم حد من الأمل (فيديو وصور)

الأمن يكشف ملابسات تعدي سائق ميكروباص على رجل مرور بـ6 أكتوبر 

الأمن يكشف ملابسات فيديو حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بالمعادي

الأمن يكشف حقيقة فيديو متداول يزعم تغريم مواطن دون وجه حق بالقاهرة

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 1056 نزيلًا بمناسبة الذكرى 73 لثورة 23 يوليو

ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتفي محمول من أجنبي بدار السلام

ضبط 3 قضايا مخدرات وقطعتى سلاح ناري في حملة أمنية بدمياط

الأكثر قراءة

بعد طمأنة الرئيس، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم

رئيس الوزراء: نعمل حاليا على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

مصطفى كامل: نمتلك فيديوهات خادشة ضد راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي

مدبولي: اتفقنا مع شركات الأدوية على زيادات متدرجة في الأسعار

الحكومة تقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لكليات الصيدلة

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

بيان الأزهر المحذوف!

محمد عبد اللطيف: التعليم مسئولية وطنية.. ولا فصول فوق الـ 50 طالبا بعد اليوم ومستمرون في التغيير

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 33 ألف دولار للطن فى البورصات العالمية

المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الأهلية 2025 وخطوات التسجيل

أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

كيفية تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل، أبو العرب، وحكايته مع قبيلة جرهم ووفاة هاجر

كيف حاول الكفار قتل النبي؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

حكم صيام يوم الخميس منفردا، تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية