الأربعاء 30 يوليو 2025
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حوادث

النيابة الإدارية تثمن دور قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قام  المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم، بزيارة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصاحبه خلال الزيارة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

النيابة الإدارية تشيد بدور هيئة قضايا الدولة 

وكان في استقبالهم لفيف من المستشارين قيادات هيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء أشاد  المستشارمحمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في صون المال العام والدفاع عن مصالح الدولة كونها إحدى روافد العدالة المصرية، وعلى العلاقات المتميزة والتعاون الدائم والتنسيق والبنَّاء بين الهيئتين القضائيتين في خدمة العدالة ودعم سيادة القانون. 

ومن جانبه رَحَّبَ المستشار الدكتورحسين مدكور بالمستشار محمد الشناوي، وتقدم له بالتهنئة على توليه مهام منصبه القضائي الرفيع،  وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة. 

وفي ختام اللقاء، تبادل المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية،  المستشار الدكتور حسين مدكور - رئيس هيئة قضايا الدولة،  الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار  محمد سمير. 

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