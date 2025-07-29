الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

2 أغسطس، أولى جلسات دعوى تطالب بتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويا

وزير التعليم
وزير التعليم

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، 2 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة لتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة.

وتقدم محامٍ بدعوى قضائية يطالب خلالها بتصحيح أوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة يدويا، لعدم دقة النتائج الصادرة بشأن الطلاب.

موقع تظلمات الثانوية العامة 2025

وأعلنت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/ 2025.

وتقرر فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:

أولًا: خطوات التقديم للتظلمات

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فوري ـ أي فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًّا من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من الأحد:

للتظلمات اضغط هنا

ثانيًا: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

 

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولي الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي)، بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثانيًا: الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة القضاء الإداري تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة

مواد متعلقة

جامعة الريادة تكرم أوائل الثانوية العامة بالمنوفية (صور)

تظلمات الثانوية العامة 2025، رابط الموقع للتسجيل

مكتب التنسيق، خطوات تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025

الأكثر قراءة

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

وزير الأوقاف السابق: لا يزايد على مواقف مصر تجاه فلسطين إلا خائن

خدمات

المزيد

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

سعر اليورو في 5 بنوك مصرية اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads