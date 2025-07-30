رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخريج 643 طالبا بالدفعة الثانية لكلية التربية النوعية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حفل تخريج الدفعة الثانية لكلية التربية النوعية والتي بلغ عددها ٦٤٣ طالب وطالبة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة لمياء أبو زيد عميدة الكلية، اللواء طارق حافظ مدير عام إدارة الأمن الجامعي، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، لفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأولياء أمور الخريجين، وذلك بقاعة قناة السويس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخريج ٦٤٣ طالب وطالبة بالدفعة الثانية لكلية التربية النوعية

وفي بداية كلمته أعرب رئيس الجامعة عن افتخاره بالكلية وطلابها بجميع اللقاءات والمحافل، مؤكدًا على أن جامعة بدون كلية التربية النوعية هي جامعة بلا فن، بلا رقي، بلا روح لما تزخر به الكلية من مواهب طلابية وتربوية رائعة شرفت الجامعة في المنافسات القومية والمحافل الخارجية، موضحا أن حفلات التخرج تعد تتويجًا لكل الطلاب عن جهودهم خلال فترة دراستهم، مهنئًا أولياء الأمور على هذا العمل العظيم الذي قدموه لأبنائهم خلال فترة دراستهم، مشيدًا بإعجابه الشديد بالمهارات الفنية الملحوظة لمشروعات التخرج التي قدمها الطلاب وجودة الأعمال اليدوية، الفنية، التصويرية والموسيقية.

ومن جانبه هنأ الدكتور عبد الناصر يس الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بتخرج أبنائهم، مؤكدًا على دعم الجامعة للكلية بقوة منذ نشأتها، وما تنتجه من كوادر تربوية فنية تنافس بقوة في سوق العمل وتلبي احتياجاته من معلمين ومعلمات، من خلال تقديم برامج تعليمية وتربوية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مما يعكس مستوى خريج لديه القدرة والكفاءة المهنية التي تجعله قادرًا على الابتكار والإبداع.

ووجهت الدكتور لمياء أبو زيد عميدة الكلية الشكر لرئيس الجامعة على ما قدمه من كل أوجه الدعم للكلية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة تدعم الإبداع والتميز لطلابها، مؤكدة أن الكلية تزخر بأبنائها المتميزين والموهوبين الذين لهم رصيد كبير من المراكز القومية والمحلية والتى حازوا عليها خلال تمثيلهم لاسم الجامعة في العديد من المشاركات الخارجية، مضيفة أن الحفل شمل عدد من التابلوهات الفنية الرائعة لبعض الأعمال المختلفة من الموسيقى، والعزف الفردي والجماعي، إلى جانب الغناء الفردي والجماعي والفنون الاستعراضية والغنائية المختلفة قام بها طلاب وطالبات الكلية.

وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري، تلاه عرض فيلم تسجيلي قصير عن أبرز إنجازات الكلية خلال العام الجامعي المنصرم، متضمنًا لمحات من الأنشطة الطلابية، والمشاركات العلمية، والمشروعات التطبيقية التي قدمها الطلاب، والتي تعكس جودة العملية التعليمية وتميز الطلاب في مجالات الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، التربية الموسيقية، والإعلام التربوي.

وفي نهاية الحفل قام رئيس الجامعة بتكريم أوائل الدفعة والتقاط الصور التذكارية معهم وتقديم درع الجامعة لعميدة الكلية وأيضا تقديم درع الكلية لرئيس الجامعة ونائبيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.