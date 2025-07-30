الأربعاء 30 يوليو 2025
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اقتصاد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار في البنوك، يعد الدولار الأمريكي من أهم العملات الأجنبية المتداولة داخل البنوك في مصر، نظرًا لدوره المحوري في التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.

 ويؤثر سعر صرف الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، ما يجعله محل اهتمام دائم من قبل الأفراد والمستثمرين في البنوك.

ويتحدد سعر الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب وسعره الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي.

وترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشين بمنتصف حركة تعاملات اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار في البنوك

 يعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

اقرأ التالي: بعد الانخفاض الأخير، آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.59 جنيه للشراء.
-48.72 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصر، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.67 جنيه للشراء.
-48.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، فيتو

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 

-48.67 جنيه للشراء.
-48.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، فيتو 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

-48.67 جنيه للشراء.
-48.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك قطر، فيتو 

سعر الدولار اليوم في بنك قطر 

-48.67 جنيه للشراء.
-48.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، فيتو

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

-48.67 جنيه للشراء.
-48.77 جنيه للبيع.

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

وسعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة  العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًّا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمي.

أدوات مهمة في تحديد قوة الدولار 

 كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل: اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني.

ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًّا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.

عوامل تساعد في استقرار الدولار محليًّا

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار في البنوك المصرية، استقرارا، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي:  

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.
الدولار 
الدولار، فيتو 

هيمنة مؤشر الدولار وضخامة الاقتصاد الأمريكي

وتعود هيمنة مؤشر الدولار في جانب منها إلى ضخامة الاقتصاد الأمريكي فحجمه يقارب إجمالي حجم اقتصادات الصين، الثاني عالميًّا، واليابان الثالث، وألمانيا، الرابع، مجتمعةً، ويدعم ثقل الولايات المتحدة الاقتصادي أيضًا أسواق رأس المال الأكبر والأكثر سيولة في العالم. 

أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة تفوق نظيراتها في البلدان الأخرى، وتحتضن العديد من أكثر الشركات قيمةً وتقدمًا على مستوى العالم وكذلك فإن أسواق سنداتها هي الأكبر عالميًا، إذ تضخمت سوق سندات الخزانة الأمريكية وحدها لتبلغ 27 تريليون دولار، وعندما تحتاج الشركات إلى سيولة نقدية، فإنها تتجه في الأغلب إلى الأسواق الأمريكية، سواءً كان ذلك لبيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.  

والدولار هو العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

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