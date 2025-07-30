رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم التهنئة له

استقبل صباح اليوم الأربعاء المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري لتوليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية – الدقي.

رئيس مجلس الدولة يثمن دور النيابة الإدارية

و ثمّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به هيئة النيابة الإدارية في تحقيق الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة ومنظومة العمل الإداري، ودعم دولة القانون والمؤسسات.

وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال اللقاء عن بالغ تقديره للمستشار أسامة شلبي، مؤكدًا ثقته الكاملة في خبراته الرفيعة لقيادة مجلس الدولة، حيث جاء ذلك تتويجًا لمسيرته في العطاء القضائي.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، بما يضمن الارتقاء بمستوى العمل القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره للمستشار محمد الشناوي متمنيًا مزيدًا من التواصل بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية بما يحقق الرفعة لوطننا الحبيب.

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