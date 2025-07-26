القبض على عاطل قتل حماه بعصا خشبية فى المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل، قتل حماه بتهشيم رأسه بعصا خشبية بسبب مصاريف البيت فى منطقة المعادي.

مقتل مسن فى المعادي

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطل ووالد زوجته “حماه” مما أسفر عن مقتل الأخير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 76 سنة، رأسه متهشمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

ضبط عاطل قتل حماه بالمعادي

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل فى العقد الرابع من العمر، وأن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجنى عليه بسبب مصاريف البيت، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على الضحية بعصا خشبية على رأسة فسقط على الأرض مفارقا الحياة، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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