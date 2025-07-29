تسكين 133 مكتبة بسور حديقة الأزبكية (صور)

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة انتهت من إجراءات تسكين ١٣٣ من أصحاب السوق القديم لسور الأزبكية للكتب بالمكتبات الجديدة، التي نفذتها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية ضمن الاستعدادات النهائية الجارية لافتتاحها قريبًا.

سور الأزبكية للكتب

جاء ذلك خلال تفقد أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ومحافظ القاهرة لأعمال التطوير التي تقوم بها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ومنطقة المكتبات.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الدولة على استعادة واحدة من العلامات الثقافية المميزة للقاهرة وهو سور الأزبكية للكتب، حيث قامت وزارة الإسكان بإنشاء 133 مكتبة تم تصميمها بصورة حضارية روعى فى تصميمها أن تتوافق مع الشكل التراثى للمنطقة، وتسهل حركة هواة شراء الكتب القديمة، كما تم تزويدها بوسائل الحماية المدنية.

وحديقة الأزبكية هي إحدى أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، حيث تقوم الدولة بأعمال إعادة احيائها كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، كما تتضمن أعمال التطوير استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، هذا إلى جانب استيعاب أكشاك الكتب الموجودة على أسوارها.

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