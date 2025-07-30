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خارج الحدود

منظمة العمل ضد الجوع بغزة: 300 ألف طفل و150 ألف امرأة حامل بحاجة لمكملات علاجية

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أعلنت منظمة العمل ضد الجوع، اليوم الأربعاء، أن المجاعة في قطاع غزة تزداد حدة وأن نحو 20,000 طفل نقلوا للمستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد.

81 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال 

وأوضحت منظمة العمل ضد الجوع، أن هناك 300.000 طفل دون الخامسة و150.000 امرأة حامل ومرضع بحاجة ماسة إلى مكملات علاجية.

كما ذكرت تقارير إعلامية، أن 81 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال فجر أمس بينهم 32 من طالبي المساعدات.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 113 شهيدا و637 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت وزارة الصحة في غزة، أن هناك 22 شهيدا و199 مصابا من طالبي المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

وكانت أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة في قطاع غزة.

قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن المصادر قولها: "إن فلسطينيين اثنين استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة".

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