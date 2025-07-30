برواتب تصل إلى 37 ألف جنيه، فرص عمل بمصنع للهياكل المعدنية بالأردن

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن توفير 4 فرص عمل في مصنع الحجاج لصناعة الهياكل المعدنية بالأردن، عبارة عن حارس للمصنع والعناية بالأشجار، وعامل لحام أكسجين، وعدد 2 عمال صناعة هياكل معدنية، وذلك برواتب تتراوح بين 300 إلى 550 دينارا أردنيا، أي ما يوازي 37 ألفا و763 جنيها مصريا.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزيري عمل البلدين في استكمال الربط الإلكتروني، لتسهيل إجراءات إستقدام العمالة والقضاء على ظاهرة السمسرة..

وأكدت أن هناك امتيازات اجتماعية وصحية في هذه الفرص الجديدة.. ودعت الوزارة الشباب الراغب في العمل في هذه المهن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 30-7-2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.