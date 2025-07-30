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أخبار مصر

برواتب تصل إلى 37 ألف جنيه، فرص عمل بمصنع للهياكل المعدنية بالأردن

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن توفير 4 فرص عمل في مصنع الحجاج لصناعة الهياكل المعدنية بالأردن، عبارة عن حارس للمصنع والعناية بالأشجار، وعامل لحام أكسجين، وعدد 2 عمال صناعة هياكل معدنية، وذلك برواتب تتراوح بين 300 إلى 550 دينارا أردنيا، أي ما يوازي 37 ألفا و763 جنيها مصريا.

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل: إن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزيري عمل البلدين في استكمال الربط الإلكتروني، لتسهيل إجراءات إستقدام العمالة والقضاء على ظاهرة السمسرة..

 

وأكدت أن هناك امتيازات اجتماعية وصحية في هذه الفرص الجديدة.. ودعت الوزارة الشباب الراغب في العمل في هذه المهن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 30-7-2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي  هنا. 

 

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وزارة العمل الشباب الراغب فى العمل وزارة الشباب الربط الالكتروني هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشسغيل

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