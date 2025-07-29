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رواتب تصل لـ 160 ألف جنيه، فرص عمل مغرية في هذه التخصصات بالإمارات

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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أعلنت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، عن توفير 103 فرص عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في شركة "الظافر الغربي للمقاولات العامة"، برواتب مجزية تتراوح بين 1500 حتى 12000 درهم إماراتي، وذلك في تخصصات هندسية وفنية متنوعة.

 

مواعيد ورابط التقديم 


وأكدت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الثلاثاء 29-7-2025، ولمدة 10 أيام، من خلال إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF على البريد الإلكتروني التالي:
labour@labour.gov.eg


وأوضح البيان أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود وزارة العمل في فتح أسواق عمل خارجية جديدة للعمالة المصرية، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

 

الوظائف المطلوبة


وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن الوظائف المطلوبة في الإعلان تشمل:مهندس تخطيط أول (عدد 2) – خبرة 8 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس Q.S (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس QA/QC (عدد 2) – خبرة 5 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – شامل السكن والمواصلات، مهندس موقع Fitout (عدد 2) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 8000 إلى 12000 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، فني تبريد (عدد 6) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، فني كهرباء (تشغيل وصيانة) (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات، نجار مسلح (عدد 10) – خبرة 4 سنوات – الراتب: 1500 إلى 1800 درهم – مع توفير السكن والمواصلات.

وأكدت الوزارة أن الشركة تتحمل كافة مصروفات الاستقدام، وتوفر التأمين الطبي، والإقامة، وساعات العمل المحددة بـ 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقوانين العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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