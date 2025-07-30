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ثقافة وفنون

2.3 مليون جنيه إيرادات "الشاطر" أمس

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم الشاطر الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنانة هنا الزاهد حقق ليلة أمس الثلاثاء إيرادات  بلغت حوالي 2,306,941 مليون جنيه.

أبطال فيلم الشاطر 

“الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي، مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

أماكن عرض فيلم الشاطر 

يعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وسينما هيبس بالوادي الجديد.

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الشاطر أمير كرارة هنا الزاهد إيرادات فيلم الشاطر

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