كيف يخطط برشلونة لحماية لاعبه الشاب؟

خطف الشاب بيدرو فرنانديز سارمينتو المعروف باسم "درو" لاعب برشلونة الأنظار خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها أمام فيسيل كوبي حيث سجل هدفًا رائعًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليعلن عن نفسه كأحد أبرز مفاجآت استعدادات البلوجرانا للموسم الجديد 2025-2026.

ناشئ برشلونة يلفت الأنظار

"درو" صاحب الـ17 عامًا، يمتلك مهارات فنية ملفتة جعلت اسمه يتردد سريعًا بين متابعي كرة القدم الكتالونية والعالمية، خصوصا مع ارتباطه بناد بحجم برشلونة وتحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

لكن رغم البداية المبشرة، فإن واقع اللاعب الشاب يفرض عليه العودة إلى الفريق الرديف عقب انتهاء الجولة الآسيوية، حيث سيتدرب تحت قيادة المدرب الجديد لبرشلونة أتلتيك، جوليانو بيليتي.

برشلونة يخطط لحماية لاعبه الشاب

وتبدو هذه الخطوة صعبة على درو بعد أن تذوق طعم اللعب للفريق الأول، إلا أن الإدارة الرياضية للنادي بقيادة ديكو، أكدت لوكيل أعماله إيفان دي لا بينيا أن هناك خطة تطوير طويلة المدى تم إعدادها بعناية لموهبته، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويمتد عقد درو مع فريق برشلونة حتى عام 2027، وهو عقد تم توقيعه حديثًا مطلع يوليو 2024.

ورغم ذلك، فإن إدارة النادي تدرك تمامًا أن الحفاظ على هذه الموهبة يتطلب تحسينًا لعقده في المستقبل القريب، سواء من الناحية المادية أو من حيث المدة، خاصة في ظل وجود اهتمام متزايد من أندية أخرى بدأت تراقب اللاعب عن كثب.

الخطة الموضوعة تتضمن مشاركة "درو" بين الفريق الأول والثاني خلال هذا الموسم، وهو أمر محفز للغاية، لا سيما أن فليك يُعرف بثقته في الشباب، كما أن تواجد وكيله دي لا بينيا، المعروف باتخاذ قرارات هادئة ومدروسة بعيدًا عن الإغراءات المالية، يمنح اللاعب مزيدًا من الاستقرار والتوجيه نحو النجاح.

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