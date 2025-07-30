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اقتصاد

البورصة تحدد الشركات المكونة لمؤشر إيجيكس 35 قبل انطلاقه 3 أغسطس

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

حددت البورصة المصريه الشركات المكونة لمؤشر إيجيكس 35 -  EGX35-LV والمقرر انطلاقه اعتبارًا من 3 /8 /2025. 

وجاءت الشركات كالتالي: 
1 البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 4.26%
2 المصرية للاتصالات 3.51%
3 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 3.37%
4 القاهره للإستثمار والتنمية العقاريه سيرا للتعليم 3.36%
5 القابضة المصرية الكويتية بالجنية 3.28%
6 بنك التعمير والاسكان 3.22%
7 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 3.18%
8 مدينة مصر للاسكان والتعمير 3.17%
9 أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3.14%
10 ايديتا للصناعات الغذائية 3.07%
11 الإسكندرية للزيوت المعدنية 3.03%
12 سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 2.97%
13 الدلتا للسكر 2.95%
14 بنك كريدي اجريكول مصر 2.95%
15 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 2.89%
16 الكابلات الكهربائية المصرية 2.89%
17 أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 2.87%
18 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 2.85%
19 الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 2.77%
20 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 2.77%
21 البنك المصري لتنمية الصادرات 2.76%
22 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 2.72%
23 بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 2.69%
24 ارابيا انفستمنتس هولدنج 2.64%
25 اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2.55%
26 الشرقية - ايسترن كومباني 2.55%
27 الشمس للاسكان والتعمير 2.55%
28 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 2.53%
29 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 2.53%
30 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 2.45%
31 العربية لحليج الأقطان 2.35%
32 شركة مستشفي كليوباترا 2.34%
33 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 2.34%
34 مجموعة إي إف جي القابضة 2.28%
35 بلتون القابضة 2.23%

جدير بالذكر أنه يتم اختيار الشركات المكونة للمؤشر وفقًا لتذبذب التغير السعري اليومي لكل ورقة مالية من الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر من بين الشركات المدرجة في مؤشر EGX100.

ويتم حساب التذبذبات السعرية من خلال الانحراف المعياري للتغيرات السعرية اليومية لتلك الأسهم خلال سنة سابقة على تاريخ نهاية فترة المراجعة.

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EGX100 أبو ظبي الإسلامي أرابيا انفستمنتس الاسكندرية لتداول الحاويات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع البنك المصري لتنمية الصادرات البنك التجارى الدولى الشمس للاسكان والتعمير

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