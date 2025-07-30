الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر النحاس مع تراجع الدولار واقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية

أسعار النحاس، فيتو
أسعار النحاس، فيتو

شهدت سوق النحاس العالمية اضطرابًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نيته فرض رسوم جمركية تتجاوز التوقعات، في مسعى لتعزيز أنشطة التعدين والتكرير داخل الولايات المتحدة.

من المقرر أن تفرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات بدءا من يوم الجمعة، غير أن التفاصيل تظل غامضة باستثناء النسبة المُعلنة.

تشيلي تسعى للحصول على إعفاء

قالت تشيلي، أكبر مورد للنحاس إلى الولايات المتحدة بفارق كبير، إنها ستسعى للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية خلال المحادثات التجارية التي تنطلق في واشنطن يوم الاثنين، لكن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، قال إن الرسوم المرتقبة ستُطبّق على جميع الدول دون استثناء، ولن تشمل أي إعفاءات خاصة.

يمثل موعد الأول من أغسطس نهاية لمسار تجاري مربح تمثّل في شحن النحاس إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى سحب الإمدادات من أسواق أخرى.

تراجع نقص المعروض من النحاس

لكن حدّة الشح في المعروض بدأت تتراجع مؤخرًا، مع تحوّل الفروقات السعرية في بورصتي لندن للمعادن والعقود المستقبلية في شانجهاي إلى هيكل سوقي يُعرف بـ"الكونتانجو"، في إشارة إلى وفرة الإمدادات الفورية.

المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

يراقب المستثمرون عن كثب مسار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما يستعد الرئيس ترمب لاتخاذ قرار بشأن تمديد الهدنة الجمركية القائمة.  وسيمثل تمديد الاتفاق، المقرر أن ينتهي خلال أسبوعين، خطوة إضافية نحو استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

صعد سعر النحاس بنسبة 0.2% إلى 9,821 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شانجهاي، كما ارتفعت أسعار معادن أخرى، بينما تراجع النيكل بنسبة 0.3% إلى 15,265 دولارًا للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النحاس سوق النحاس ترامب تشيلي الرسوم الجمركية النيكل

مواد متعلقة

تراجع أسعار الذهب مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أول رد كندي رسمي عقب إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع أوتاوا

الأكثر قراءة

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا .. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

أيام الحسم، آخر تطورات قانون الإيجار القديم بين التصديق والرفض

أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

وفاة الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض

الأمور تعقدت، تطورات أزمة تجديد أليو ديانج في الأهلي

تعرف على آخر أعمال الفنان لطفي لبيب قبل رحيله اليوم

رفض هذا الأمر قبل رحيله، اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب

صراخ وترقب الناس وهروب الطيور، مشاهد مرعبة لأقوى زلزال وتسونامي يضرب روسيا وأمريكا (فيديو)

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 3920 جنيها، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أخبر الله المؤمنين أنَّ الدنيا دار بلاء، ما معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ الإفتاء تُجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads