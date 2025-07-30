ارتفاع سعر النحاس مع تراجع الدولار واقتراب موعد تطبيق الرسوم الجمركية

شهدت سوق النحاس العالمية اضطرابًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نيته فرض رسوم جمركية تتجاوز التوقعات، في مسعى لتعزيز أنشطة التعدين والتكرير داخل الولايات المتحدة.

من المقرر أن تفرض الإدارة الأمريكية رسوما جمركية بنسبة 50% على الواردات بدءا من يوم الجمعة، غير أن التفاصيل تظل غامضة باستثناء النسبة المُعلنة.

تشيلي تسعى للحصول على إعفاء

قالت تشيلي، أكبر مورد للنحاس إلى الولايات المتحدة بفارق كبير، إنها ستسعى للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية خلال المحادثات التجارية التي تنطلق في واشنطن يوم الاثنين، لكن الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، قال إن الرسوم المرتقبة ستُطبّق على جميع الدول دون استثناء، ولن تشمل أي إعفاءات خاصة.

يمثل موعد الأول من أغسطس نهاية لمسار تجاري مربح تمثّل في شحن النحاس إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى سحب الإمدادات من أسواق أخرى.

تراجع نقص المعروض من النحاس

لكن حدّة الشح في المعروض بدأت تتراجع مؤخرًا، مع تحوّل الفروقات السعرية في بورصتي لندن للمعادن والعقود المستقبلية في شانجهاي إلى هيكل سوقي يُعرف بـ"الكونتانجو"، في إشارة إلى وفرة الإمدادات الفورية.

المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

يراقب المستثمرون عن كثب مسار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما يستعد الرئيس ترمب لاتخاذ قرار بشأن تمديد الهدنة الجمركية القائمة. وسيمثل تمديد الاتفاق، المقرر أن ينتهي خلال أسبوعين، خطوة إضافية نحو استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

صعد سعر النحاس بنسبة 0.2% إلى 9,821 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 10:14 صباحًا بتوقيت شانجهاي، كما ارتفعت أسعار معادن أخرى، بينما تراجع النيكل بنسبة 0.3% إلى 15,265 دولارًا للطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.