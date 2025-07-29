الثلاثاء 29 يوليو 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية وترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، متأثرة بانحسار المخاوف بشأن تصاعد حرب الرسوم الجمركية العالمية، إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي، في وقت يترقّب فيه المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار معدلات الفائدة.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3308.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 9 يوليو، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3306.20 دولار للأوقية، بحسب شبكة CNBC عربية.

تسوية النزاعات التجارية طويلة الأمد

عقد اجتماع بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والصين، أمس الاثنين، في العاصمة السويدية ستوكهولم، استمر أكثر من خمس ساعات، بهدف تسوية النزاعات التجارية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في العالم، مع مساع لتمديد الهدنة التجارية لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي سياق متصل، أبرمت واشنطن اتفاقية تجارية إطارا مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، ترافقت مع فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما ساعد في تجنب اندلاع حرب تجارية شاملة بين الجانبين، اللذين يشكلان معًا نحو ثلث التجارة العالمية.

مؤشر الدولار الأمريكي

استقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، ما زاد من تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

أسعار المعادن النفيسة

تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 38.12 دولار للأوقية، ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1395.75 دولار، انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1237.88 دولار.

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجع سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

ويعقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء ويستمر يومين، وسط توقعات واسعة تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

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الذهب أسعار الذهب الرسوم الجمركية الدولار الأمريكي الفيدرالي معدلات الفائدة الاتحاد الاوروبي

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