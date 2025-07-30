الزمالك يتمسك بمحمد السيد ويرفض رحيله لسويسرا

تمسّك نادي الزمالك ببقاء محمد السيد، لاعب الفريق الشاب، ورفض جميع العروض المقدمة لضمه، وعلى رأسها عرض من نادٍ سويسري.

وقرر الجهاز الفني استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، في ظل اقتناعهم بقدراته الفنية وأهميته للمستقبل.

تفاصيل مران الزمالك

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء أمس الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية يوم الأحد الماضي بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.

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