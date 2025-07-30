وزير الإسكان يصدر قرارًا بإزالة 89 حالة تعد ومخالفة بناء بالشروق

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل حدود جهاز تنمية مدينة الشروق وعددها 89 حالة، وذلك بالمخالفة للأنشطة الموجودة بالمخطط العام المعتمد للمناطق المضافة لمدينة الشروق، وبدون سند قانوني وبدون ترخيص، بجانب مواصلة حملات إزالة التعديات والإشغالات بمدن السادات والعبور وبدر.



وتمثلت المخالفات في إقامة أسوار وهناجر ومبان بارتفاعات مختلفة، ونص القرار على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل، شن جهاز تنمية مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم، حملة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والمساحات العامة بالأسواق التجارية والمناطق السكنية الحيوية (الرابعة، التاسعة، ودار مصر)، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات المقامة أمام المحال التجارية، بتنسيق وبدعم من شرطة التعمير.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم شن حملة بمعاونة شرطة التعمير والمرافق، استهدفت الميادين والمحاور الرئيسية والداخلية بالمدينة، للحد من انتشار الباعة الجائلين ومفترشي الطرق، وتم التعامل الفوري مع عدد من المخالفات التي تعيق حركة السير وتشوه المظهر العام.



وقال: أثناء مرور الحملة تم رصد مخالفة بنائية ببدروم قطعة بالحى الخامس وتنفيذ إزالة فورية لحوائط ومبان مخالفة وتقفيل وحدة سكنية بالبدروم لمخالفة شروط التراخيص والغرض المخصص من أجله، وكذلك بقطعة أخرى بالحي الخامس، كما تم إيقاف أعمال بنائية مخالفة والشروع في إجراء زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بقطعة ثالثة بالحي الخامس.



وأشار إلى أنه بالمرور بالحي الثاني تم رصد وحدة مخالفة بسنتر العجيلي بمحلية 34 تقوم بفرز المخلفات والخردة وتم التحفظ على المهمات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شنّ حملة مكبرة لإزالة لوحات الإعلانات المخالفة وغير المرخصة المنتشرة في عدد من المواقع الحيوية.

وأوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن الحملة استهدفت عددًا من اللوحات الإعلانية المخالفة التي تم تركيبها دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو التي تم وضعها في أماكن غير مخصصة لذلك، مثل الأرصفة، ومداخل المناطق السكنية، وعلى أعمدة الإنارة.

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