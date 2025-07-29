تعرف على البنوك وجهات التمويل للحصول على شقتك بسكن لكل المصريين

تواصل وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري اجراءات تخصيص شقق سكن لكل المصريين - الاسكان الاجتماعي والتى تطرحها للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل عن البنوك.

ويتساءل الحاجزون عن أبرز البنوك وجهات التمويل المشاركة فى تمويل شقق المشروع ومن المقرر توزيع المتقدمين والحاجزين المستوفين للشروط عليها.

ونستعرض قائمة جهات التمويل وهي كالتالي:

- البنك الأهلي

- البنك التجاري الدولي

- البنك العربي الأفريقي الدولي

- البنك العقاري المصري العربي

- البنك المصري الخليجي

- الشركة المصرية للتمويل العقاري

- بنك الاتحاد الوطني

- بنك الاستثمار العربي

- بنك التعمير والإسكان

- بنك التنمية الصناعية

- بنك الشركة المصرفية العربية

- بنك القاهرة

- بنك القطري الوطني الأهلي

- بنك الكويت الوطني

- بنك المصرف المتحد

- بنك بلوم

- بنك فيصل الإسلامي المصري

- بنك كريدى أجريكول

- بنك مصر

- بنك ناصر الاجتماعي

- شركة الأهلي المتحد للتمويل العقاري

- شركة الأهلي للتمويل العقاري

- شركة أملاك للتمويل العقاري

- شركة تمويل للتمويل العقاري

- شركة كونتكت للتمويل العقاري

- شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى)

- شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري

حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين محدودي الدخل.



وأكدت الوزارة على أن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 3500 جنيه.

وكشفت وزارة الإسكان عن خريطة بأماكن وعدد شقق سكن لكل المصريين 7 بالطرح الثاني للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل محور تسليم خلال 3 سنوات بمساحة 90 مترا مربعا.

التقديم وسداد مقدمات الحجز خلال الفترة من 28 يوليو إلى 28 أغسطس المقبل

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، ومقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق، إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

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