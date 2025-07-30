فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

كشفت ابنة الفنان لطفي لبيب عن تطورات الحالة الصحية له، حيث أكدت أنه فقد الوعي بشكل جزئي، وحالته ما زالت سيئة منذ دخوله غرفة العناية المركزة.

وكان لطفي لبيب تعرض من جديد لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة.

وقالت ابنة لطفي لبيب في تصريحات خاصة لفيتو: "ما يتردد حول إصابة والدي بجلطة في الرئة لا أساس له من الصحة، فهو يعاني من التهاب رئوي حاد، وبعد تعافيه بأيام قليلة تعرض لانتكاسة وعدنا للعناية المركزة مرة أخرى".

وتابعت: " لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، فهو على ماسك الأكسجين “البالون” الخاص بحالته الصحية".

نقل لطفي لبيب للمستشفى

وكان قد تم نقل لطفي لبيب إلى المستشفى بشكل مفاجئ ودخل غرفة العناية المركزة، بعد تدهور حالته الصحية.



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