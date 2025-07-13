إخماد حريق بمحل تجاري في فيصل

نشب حريق هائل في محل تجاري امتد إلى شقة سكنية في منطقة فيصل، والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق محل تجاري وشقة في فيصل

وكان ضباط غرفة الحماية المدنية تلقوا بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق في محل تجاري امتد لشقة سكنية أعلى المحل، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران والسيطرة علي الحريق.

وتبين أن الحريق نشب في محل تجاري امتد لشقة سكنية واجهة العقار، وجاري السيطرة على الحريق.

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