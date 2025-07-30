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حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل جاره في المطرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة قتل جاره بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق.

 وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 
 

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات مشاجرة دامية وقعت بدائرة قسم شرطة المطرية، أسفرت عن مقتل شاب إثر إصابته بجروح قطعية، حيث تم تداول الواقعة في منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفحص، تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة المطرية يفيد بوفاة عاطل داخل العقار محل إقامته، متأثرًا بإصابات قطعية.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبسؤال والده (سائق) وشاهد الواقعة (سائق توك توك – مقيمين بنفس العنوان)، أكدا حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشخص آخر (عاطل – مقيم بذات الدائرة)، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر"، ما أسفر عن إصابته ووفاته لاحقًا.
وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلافات سابقة مع المجني عليه، وادعى أنه كان يتعرض للتنمر من قبله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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