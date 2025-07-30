الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي

انهيار جزئي لعقار،
انهيار جزئي لعقار، فيتو

شهدت منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حالة من الرعب عقب انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إخلاء سكان العقار.

 

انهيار جزئي لعقار الدقي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط  سقف غرفة نوم وحمام ومطبخ بالطابق الثاني لعقار سكني مكون من 7 طوابق، بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.


وبالفحص تبين ان العقار مكون من 7 طوابق، وانهار سقف غرفة نوم وحمام ومطبخ بالطابق الثاني، وقد تجمع الأهالي حول المكان.


وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية في التعامل مع الحادث، فيما تواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.


وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق في أسباب انهيار المنزل.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهيار جزئي لعقار الدقي انهيار جزئي لعقار عقار الدقي الدقي عقار الدقي المنهار منطقة الدقى

مواد متعلقة

انهيار جزئي لـ عقار بمنطقة الرأس السوداء فى الإسكندرية دون إصابات

إنقاذ شاب وانتشال جثمان والدته بعد انهيار سقف منزل قديم بطنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

كانت واخدة راحتها في اللايف، لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة على الهواء مباشرة (فيديو)

الأعنف منذ عقود، زلزال كامتشاتكا الروسية يفجر موجات تسونامي بارتفاع 4 أمتار (فيديو)

11 صنفا "على قد الإيد "و5 لـ"الفرجة"، أسعار المانجو اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي

الكهرباء: أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالجيزة انتهت بشكل نهائي ولن تتكرر

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أرجوكم رجعوني أنا مش عارف عملت كده إزاي، الجنايني يكشف تفاصيل جلسته مع زيزو بعد توقيعه للأهلي

نادية مصطفى لفيتو: احنا مش متطرفين ومصطفى كامل بيخاف على البلد (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads