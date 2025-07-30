انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق في الدقي

شهدت منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حالة من الرعب عقب انهيار جزئي لعقار مكون من 7 طوابق طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم إخلاء سكان العقار.

انهيار جزئي لعقار الدقي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سقف غرفة نوم وحمام ومطبخ بالطابق الثاني لعقار سكني مكون من 7 طوابق، بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالفحص تبين ان العقار مكون من 7 طوابق، وانهار سقف غرفة نوم وحمام ومطبخ بالطابق الثاني، وقد تجمع الأهالي حول المكان.



وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية في التعامل مع الحادث، فيما تواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.



وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق في أسباب انهيار المنزل.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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