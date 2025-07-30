فندق إقامة بعثة المصري بتونس يهدي الفريق تورتة اعتذارا عن أحداث لقاء الترجي

في لفتة طيبة من مسؤولي الإدارة، قام فندق إقامة بعثة المصري البورسعيدي في تونس بإهداء مسؤولي بعثة الفريق تورتة للاعتذار عن أحداث مباراة الترجي.

وعاد فريق المصري من تونس العاصمة إلى مقر إقامته في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة أمس الأحد الودية أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي الفريق التونسي.

تورتة الإتذار لبعثة المصري، فيتو

بيان المصري بشأن أحداث مباراة الترجي

أصدر النادي المصري بيانًا رسميًّا بشأن أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق والترجي الودية بتونس العاصمة ومنها اقتحام الجماهير لأرض الملعب والعنف المقصود ضد لاعبي المصري.



أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، رئيس بعثة النادي بتونس أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا، مشيرًا إلى أن فريق المصري وصل بسلامة الله تعالى إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة الأحد الودية أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق وكانت النتيجة تشير وقتها لتقدم المصري بهدف مقابل لا شيء سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.



واستنكر محمد موسى بشدة ما حدث من تجاوزات لعدد من لاعبي الترجي خلال المباراة والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني أسهم في تفاقم الأمر لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية والذي يسيء بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته.

واضطر الحكم التونسي نعيم حسني إلى إنهاء مباراة المصري والترجي الودية في الدقيقة 88 قبل انتهائها بسبب اقتحام الجماهير لملعب المباراة.

شغب مباراة المصري والترجي

بدأت الأحداث في الشوط الثاني حيث نجح المصري في التقدم بهدف لنجمه صلاح محسن في الدقيقة العاشرة، ليضغط الترجي دون خطورة على المرمى اللهم إلا كرة البديل يوسف البلايلي من ركلة حرة والتي تصدى لها ببراعة الحارس محمود حمدي.

وفشل حكم المباراة نعيم حسني في التعامل بجدية مع خشونة لاعبي الترجي الذين توترت أعصابهم بعد التأخر ومع ذلك انهالت الكروت الصفراء على لاعبي المصري حتى الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة التي شهدت اعتداء محمد أمين توغاي قلب دفاع الترجي على أحد لاعبي المصري لتتوتر الأجواء وتقتحم الجماهير ملعب حسان بلخوجة بمركب الترجي بتونس العاصمة وتوقفت المباراة عند هذا الحد بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

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