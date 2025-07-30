11 صنفا "على قد الإيد "و5 لـ"الفرجة"، أسعار المانجو اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات.

يشار إلى أن عدد أصناف المانجو المطروحة في سوق الجملة يصل إلى 16 صنفًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، وتشمل عدة أنواع هي العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو من الأرخص إلى الأغلى

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر المانجو زبدية بين 30 و36 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار المانجو هندي من 27 إلى 37 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 27 إلى 37 جنيهًا. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 32 و38 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر المانجو جولك بين 28 و38 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و40 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 25 و45 جنيهًا. تراوحت أسعار المانجو عويس بين 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه.

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