مانشستر سيتي يستعيد ترافورد حارس مرمى بيرنلي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده مع حارس المرمى جيمس ترافورد لمدة 5 سنوات، قادمًا من صفوف بيرنلي.

وعاد ترافورد إلى مانشستر سيتي بعقد حتى يونيو 2030، بعد أن قضى ما يقرب من 8 سنوات في صفوف أكاديمية النادي، ثم انتقل إلى بيرانلي ليتألق مع الفريق.

وتمكن ترافورد من تحقيق رقمًا مذهلًا بالحفاظ على نظافة شباكه في 29 مباراة من أصل 45 مباراة في دوري الدرجة الأولى، معادلًا الرقم القياسي لأكثر عدد من الشباك النظيفة في موسم واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية، واستقبل فقط 16 هدفًا طوال الموسم.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن صفقة انتقال ترافورد إلى مانشستر سيتي كلفت النادي مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني، ليصبح سادس صفقة لمانشستر سيتي هذا الصيف.

قائد منتخب إنجلترا يستعد للرحيل عن مانشستر سيتي

فيما اقترب جيمس ميكاتي، لاعب مانشستر سيتي وقائد منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، من مغادرة النادي هذا الصيف، في ظل اهتمام من أندية إنجليزية وأوروبية.

وأكدت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن مانشستر سيتي حدّد سعر جيمس ماكتي بـ35 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت أن اللاعب يحظى باهتمام من عدة أندية، أبرزها وست هام وآينتراخت فرانكفورت الألمانية.

وبعد تألقه في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، أصبح ميكاتي هدفًا لعدة أندية في الدوريين، الألماني والإيطالي، بجانب فرق من البريمييرليغ.

وتشير التقارير إلى أن اللاعب بدأ يفكر جديًا في الانتقال، لتحقيق تطور أكبر في مسيرته الكروية.

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