الأربعاء 30 يوليو 2025
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رياضة

أول تعليق من أحمد ربيع بعد انضمامه إلى الزمالك

أحمد ربيع
أحمد ربيع

أعرب أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم مؤخرًا للأبيض قادمًا من البنك الأهلي، عن سعادته بالانتقال للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 


وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: إن المفاوضات بدأت لضمه عن طريق وكيل أعماله، وبعدها بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في التفاوض مع إدارة نادي البنك الأهلي لحسم الصفقة.
وأوضح أحمد ربيع أنه بمجرد وصول عرض الزمالك وافق على الفور وبدون تردد، مشددًا على أنه رغبته كانت اللعب للقلعة البيضاء، بالرغم من العروض التي تلقاها.
وشدد على أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق وسينفذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات.
وأضاف أحمد ربيع، أنه يجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، موضحًا أنه تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز منهما.
وأكد اللاعب أن طموحاته مع الزمالك تتمثل في حصد كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.
واختتم أحمد ربيع تصريحاته قائلًا:" أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك، ونعدهم ببذل أقصى جهد لحصد البطولات وإسعادهم في الموسم المقبل".

وأعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع أحمد ربيع لاعب وسط فريق البنك الأهلي لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد ربيع  على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي البنك الأهلي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.
 

 

صفقات الزمالك 

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، والمغربي عبد الحميد معالي لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجة، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

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