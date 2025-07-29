وزارة التموين تدرس إنشاء مصنع لسكر البنجر في السودان بـ350 مليون دولار

تدرس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين عرضًا من الحكومة السودانية لإنشاء مصنع لإنتاج السكر من البنجر في الولاية الشمالية بالسودان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 350 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12 ألف طن يوميًا.

وأكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن المشروع المزمع تنفيذه بنظام تسليم مفتاح (Turnkey)، يتضمن إعداد دراسات الجدوى والتصميمات والتصنيع الكامل للمعدات، إلى جانب التشغيل والإدارة.

ومن المقرر الانتهاء من الدراسات والتصميمات التفصيلية خلال شهرين، على أن يتم تصنيع المعدات في مجمع مصانع الحوامدية بالجيزة.

ومن المتوقع أن يسهم موقع المشروع بالقرب من الحدود المصرية في دعم التعاون اللوجستي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجه الشركة نحو تعزيز التواجد في القارة الأفريقية، من خلال مشروعات قائمة أو قيد الدراسة في عدد من الدول، منها:

بوروندي: أُرسل وفد فني لتقييم أحد المصانع القائمة، ويجري إعداد خطة لتطويره وإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 طن من القصب يوميًا.



كينيا: تم تصدير نحو 40 ألف طن من السكر البني ضمن اتفاق لتوريد 55 ألف طن، على أن تُستكمل الكمية المتبقية خلال عام 2025.



موريشيوس: تم الاتفاق مبدئيًا على التعاون في إنشاء مصانع لإنتاج السكر ومشتقاته من القصب، مع التركيز على منتجات صناعية مكملة مثل الإيثانول، الخميرة، العلف الحيواني، والورق.





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