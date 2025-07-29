وزير التموين يناقش طلبات المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع السلطة التشريعية، ومتابعة احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وأكد الدكتور فاروق، خلال الاجتماع، أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات الدورية مع ممثلي الشعب للاستماع إلى مقترحاتهم وبحث الطلبات المقدمة من دوائرهم، بما يعكس التزام الوزارة بتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الملفات المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.

ووجّه الوزير إدارة الاتصال السياسي بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من النواب، سواء المتعلقة بالمواطنين أو أصحاب المنشآت التموينية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة للبت فيها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تفعيل آليات الاستجابة الفعالة والشفافة.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير أداء الخدمات التموينية، مع العمل على تحسين آليات الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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