ممثلة الاتحاد الأوروبي: نساهم في صياغة أجندة المنطقة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة

صرحت ممثلة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر نيويورك حول حل الدولتين، الأحد، بأن المؤتمر هو لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط وإنما لنا جميعًا".

وقالت عضو المفوضية الأوروبية مسؤولة المتوسط دوبرافكا سويسكا: "السلام والازدهار في جوارنا المباشر يفيد أوروبا أيضًا، ويجب أن يكون هذا المؤتمر ترجمة المواقف إلى أفعال".

وتابعت: "الاتحاد الأوروبي لا يشارك فحسب، بل نحن نساهم في صياغة أجندة المنطقة"، مضيفة "نحن لا ندعو للسلام فحسب، بل نستثمر فيه من خلال الحوار مع الشركاء، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود البناء وتعزيز قيام المؤسسات الضرورية لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية وموحدة، كجزء من حل تفاوضي".

كذلك أردفت: "نحن نعمل من أجل أن تكون إسرائيل آمنة وفلسطين حرة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان. يجب أن ينتقل حل الدولتين من مبدأ إلى حقيقة ملموسة".

إحلال سلام عادل ودائم في المنطقة

وستؤكد دوبرافكا شويسا خلال مشاركتها في المؤتمر الذي سيُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من يوم غد الاثنين، التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم ومستدام.

كما ستسلط الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، إضافة إلى دعمه القوي لسلطة فلسطينية مُصلحة وفاعلة، باعتبارها الجهة الشرعية الحاكمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.

ومن المقرر أن تشارك المفوضية أيضا في مناقشات حول "اليوم التالي"، مع التركيز على الجهود الدولية المتعلقة بإنعاش قطاع غزة وإعادة إعماره.

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