أشرف زكي يهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

وجه الدكتور اشرف زكي نقيب الممثلين، التهنئة لكل الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتي أعلنت اليوم الثلاثاء حيث قال في بيان له: “كل التهاني والأمنيات بالتوفيق من الدكتور أشرف زكي ومجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية للأساتذة، المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف الفائز بجائزة الدولة التقديرية فى الفنون، ومدير التصوير الكبير سمير فرج الفائز بجائزة الدولة التقديرية فى الفنون، الكاتبة الكبيرة فاطمه المعدول الفائزة بجائزة الدولة التقديرية فى الأداب”

من جانب آخر كانت قد أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، بيانًا بعد طلب عدد من البلوجرز دخول الوسط الفني.



وقال البيان إنه في ضوء ما يثار من تساؤلات وتفسيرات غير دقيقة في الأوساط الفنية والإعلامية، تؤكد نقابة المهن التمثيلية المصرية موقفها الثابت والداعم لكل موهبة حقيقية ومخلصة تنتمي إلى هذه الصناعة العريقة، التي تعد أحد أعمدة القوى الناعمة لمصر.



وتابع البيان إن النقابة لا تقف، ولم تقف يوما، ضد أي موهبة صادقة تمتلك الأدوات الفنية والتزام الممارسة بل إننا نعتز بكل فنان مبدع يسعى لتقديم فن راق يليق بجمهورنا وبقيمة مصر الحضارة.

وأضاف البيان أن النقابة تشدد على أن أي مخرج أو منتج يلتزم بلوائحها القانونية وينفذ الإجراءات التنظيمية المقررة، والمتضمنة استخراج التصاريح اللازمة، سيجد من النقابة كل الدعم والتعاون والتيسير المطلوب، لضمان انضباط العمل الفني وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان تقديم أعمال تشرف الوطن وتخاطب العالم بجودة وجدارة إننا في نقابة المهن التمثيلية تعمل وفق قواعد تحقق مصلحة الفن والمجتمع والدولة.

وتابع البيان أن النقابة تمد يدها لكل من يسير في خط الالتزام والانتماء الحقيقي للمهنة والإبداع إن الفن المصري أمانة.. والنقابة حارسة لمصداقيته وكرامة ممارسيه.

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