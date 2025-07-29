محامي وفاء عامر: موكلتي تعرضت لظلم كبير واتهامات البلوجر لا تستند إلى أي دليل

قال المحامي هيثم حمد الله، محامي الفنانة وفاء عامر،: إن موكلته تعرضت لـ"ظلم بيّن" بعد الزج باسمها في قضية تجارة الأعضاء البشرية، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إليها لا تستند إلى أي دليل قانوني، وأنها مجرد مزاعم لا ترقى لمستوى الاتهام الحقيقي.

"اتهامات البلوجر مروة باطلة ولا دليل واحد"

وأوضح حمد الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن البلوجر المدعوة مروة، والتي أثارت القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تقدّم أي دليل واحد يربط الفنانة وفاء عامر بتلك الاتهامات، مضيفًا:"ادعت أنها الوحيدة الشريفة، واتهمت الجميع، بمن فيهم إبراهيم شيكا، زاعمةً أنه يبيع أعضاءه، في مشهد عبثي لا يستند إلى أي واقعة مثبتة".

اتهامات عشوائية وجمع أموال مثير للشك

وأضاف محامي الفنانة وفاء عامر أن البلوجر مروة اتهمت عددًا كبيرًا من الشخصيات، وأطلقت مزاعم متعددة دون أدلة، في قضية تمس سمعة أشخاص وأسر كاملة، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات قد تكون جزءًا من حملة تشويه أو محاولة لصرف الانتباه عن أفعال أخرى أكثر خطورة.

كما كشف عن معلومات تشير إلى أن الأرصدة التي تم تحويلها لها حتى الآن تقدر بنحو 30 مليون جنيه، جمعَتْها من الخارج، بما في ذلك تبرعات ضخمة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يستدعي فتح تحقيقات موسعة حول مصدر تلك الأموال وطريقة استخدامها.

محامي وفاء عامر يطالب بتدخل قانوني

وطالب هيثم حمد الله بضرورة تحرك النيابة العامة وفتح ملف قانوني لمراجعة كافة التصريحات والاتهامات المتداولة على السوشيال ميديا، محذرًا من خطورة الترويج لتهم أخلاقية أو جنائية دون سند قانوني.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن موكلته وفاء عامر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة كل من شهّر بها أو ألحق ضررًا بسمعتها ومكانتها الفنية والاجتماعية.

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