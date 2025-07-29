مواصفات وأسعار سيارات BYD Qin L EV الصينية في مصر

مواصفات وسعر سيارات BYD Qin L EV…أعلنت BYD الصينية، عن طرح سيارتها الكهرباء BYD Qin L EV الجديدة، لأول مرّه في الأسواق العالمية مما جعلها محطة تسال لكثير من عشاق السيارات حول معرفه أسعار ومواصفات السيارة صديقة للبيئة.

أسعار سيارات BYD Qin L EV

وتصل أسعار السيارة الصينية BYD في الأسواق الصينية 20.795 دولار اي ما يعادل نحو مليون و50 ألف جنيه مصري تقريبًا

وفيما يخص الفئة الثانية يصل سعرها 23.461 دولار

مواصفات سيارات BYD Qin L EV

حصلت سيارات BYD Qin L EV الكهربائية علي ملامح تصميمية خاصة مع فتحات تهوية نحيفة وتصميم خاص للجنوط قياس 18 بوصة، مع شريط إضاءة ممتد على كامل المؤخرة، بالاضافة إلي أطول 4.7 متر وعرض 1.9 متر وارتفاع 1.5 متر، كما تقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.8 متر ويتوفر نظام “God’s Eye C” المعروف أيضا باسم DiPilot 100، وتتيح حزمة المساعدة هذه الملاحة على الطرق السريعة ومواقف السيارات الذكية.



وتتوفر السيارة بخيارين لنظام الدفع: الأول بقوة 110 كيلووات/150 حصان، والثاني بقوة 160 كيلووات/218 حصان.وتتوفر للسيارة بطارية سعة 46 أو 56.6 كيلووات ساعة، وهو ما يصل بالسيارة إلى مدى سير يتراوح بين 470 و545 كلم.

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