الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أمين الفتوى يكشف حكم إجبار الفتاة على الزواج

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، فيتو

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية كرّمت المرأة ومنحتها الحق الكامل في اختيار شريك حياتها، محذرًا من إجبار الفتيات على الزواج تحت دعاوى "المصلحة" أو "الخبرة الأسرية"، معتبرًا ذلك ظلمًا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

موقف النبي من فتاة أُجبرت على الزواج

وخلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أشار الشيخ عويضة إلى واقعة وردت في السيرة النبوية، حيث جاءت فتاة إلى النبي وقالت: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فردّ عليها النبي قائلًا: "إن شئتِ أمضيتِ وإن شئتِ فسختِ". مؤكدًا أن المرأة لا تُجبر شرعًا على الزواج أبدًا، ولها الحق في القبول أو الرفض.

ليس للأب أن يفرض زواجًا دون رضا

وأضاف أمين الفتوى أن كثيرًا من أولياء الأمور يبررون الإجبار على الزواج باعتقادهم أنهم "أدرى بمصلحة البنت"، أو أن "عقلها لا يزال صغيرًا"، معتبرًا أن هذا منطق مرفوض شرعًا، مشددًا: "الإسلام لا يعرف زواج الإكراه.. والزمن تغيّر، ولا يجوز الجمود على ما كُتب قبل قرون دون اعتبار لواقع اليوم".

فقه الواقع ومراعاة الأعراف

وتابع الشيخ عويضة حديثه مؤكدًا أن مراعاة الواقع والعرف من ثوابت فقهنا الإسلامي، مستشهدًا بقول الإمام الكَرَافي: "ولا تجمد على المسطور في الكتب، فإن الأعراف تتغير". وأضاف: "لا يصح أن تُسلب الفتاة إرادتها بحجة الحياء أو الطاعة، لأن ذلك يهدر كرامتها ويصادم مقاصد الشريعة".

القبول النفسي أساس في الاختيار

وختم حديثه بالتذكير بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص النظرة الشرعية بين الخاطب والمخطوبة، حيث قال: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يُؤدَم بينكما"، أي أن القبول والتآلف النفسي أمران أساسيان، مشددًا على أن رأي الفتاة وموافقتها شرط لا غنى عنه في صحة الزواج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمين الفتوي الزواج فتاوي الزواج حكم اجبار الفتاة علي الزواج فتاوي الناس دار الإفتاء

مواد متعلقة

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

من شروط صحة الصلاة، تفاصيل مهمة عن الطهارة يوضحها أمين الفتوى (فيديو)

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

الأمن يكشف تفاصيل القبض على صاحبة حساب ادعت أنها ابنة الرئيس الأسبق مبارك

إخلاء سبيل رمضان صبحي في تهمة التزوير بكفالة 100 ألف جنيه

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

انهيار جزئي لـ عقار بمنطقة الرأس السوداء فى الإسكندرية دون إصابات

إقالة أم تصفية حسابات؟.. إنهاء ندب رانيا يحيى من أكاديمية روما يثير جدلًا واسعًا بين المثقفين

رشاد عبده عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادي: تحسن خادع

الغرف التجارية: 3 إجراءات لخفض أسعار السلع بعد استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر صفر 2025

هل ارتكب محمد صلاح إثما؟ علماء الأزهر يحسمون الجدل حول زيارة نجم ليفربول لمعبد بوذي

أمين الفتوى يكشف حكم إجبار الفتاة على الزواج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads