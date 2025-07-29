أمين الفتوى يكشف حكم إجبار الفتاة على الزواج

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية كرّمت المرأة ومنحتها الحق الكامل في اختيار شريك حياتها، محذرًا من إجبار الفتيات على الزواج تحت دعاوى "المصلحة" أو "الخبرة الأسرية"، معتبرًا ذلك ظلمًا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

موقف النبي من فتاة أُجبرت على الزواج

وخلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أشار الشيخ عويضة إلى واقعة وردت في السيرة النبوية، حيث جاءت فتاة إلى النبي وقالت: "يا رسول الله إن أبي زوجني برجل ليرفع بي خسيسته"، فردّ عليها النبي قائلًا: "إن شئتِ أمضيتِ وإن شئتِ فسختِ". مؤكدًا أن المرأة لا تُجبر شرعًا على الزواج أبدًا، ولها الحق في القبول أو الرفض.

ليس للأب أن يفرض زواجًا دون رضا

وأضاف أمين الفتوى أن كثيرًا من أولياء الأمور يبررون الإجبار على الزواج باعتقادهم أنهم "أدرى بمصلحة البنت"، أو أن "عقلها لا يزال صغيرًا"، معتبرًا أن هذا منطق مرفوض شرعًا، مشددًا: "الإسلام لا يعرف زواج الإكراه.. والزمن تغيّر، ولا يجوز الجمود على ما كُتب قبل قرون دون اعتبار لواقع اليوم".

فقه الواقع ومراعاة الأعراف

وتابع الشيخ عويضة حديثه مؤكدًا أن مراعاة الواقع والعرف من ثوابت فقهنا الإسلامي، مستشهدًا بقول الإمام الكَرَافي: "ولا تجمد على المسطور في الكتب، فإن الأعراف تتغير". وأضاف: "لا يصح أن تُسلب الفتاة إرادتها بحجة الحياء أو الطاعة، لأن ذلك يهدر كرامتها ويصادم مقاصد الشريعة".

القبول النفسي أساس في الاختيار

وختم حديثه بالتذكير بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص النظرة الشرعية بين الخاطب والمخطوبة، حيث قال: "انظر إليها، فإنه أحرى أن يُؤدَم بينكما"، أي أن القبول والتآلف النفسي أمران أساسيان، مشددًا على أن رأي الفتاة وموافقتها شرط لا غنى عنه في صحة الزواج.

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