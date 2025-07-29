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اقتصاد

مواصفات سيارة تويوتا كامري موديل 2026

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

سيارة تويوتا كامري موديل 2026… كثر البحث على مؤشر البحث جوجل عن مواصفات  سيارة تويوتا كامري موديل 2026 المقرر طرحها نهاية العام الجاري حتى مطلع العام الجديد، مما جعل الكثير يبحث عن أسعارها ومواصفاتها قبل طرحها لمقارنتها مع السيارات الأخرى ومعرفة الأنظمة الجديدة التي حصلت عليها سيارات تويوتا.

 

ونرصد في التقرير التالي أسعار ومواصفات سيارة تويوتا كامري موديل 2026 المقرر طرحها في مصر والدول الخليجية، التي طرحتها الشركة عقب اجراء العديد من الاختبارات علي  سيارتها الجديدة، وتطرح بسعر يبدأ من 5 مليون، لحد وقابل السعر لتغير وفقا لما أعلنته تويوتا.

 

مواصفات سيارة تويوتا كامري موديل 2026

حصلت سيـارة تويوتا كامري 2026، علي شبك أمامي عريض ومصابيح LED ذات طابع هجومي، وجنوط رياضية بقياسات تصل إلى 19 إنشًا، مما يجعلها محط أنظار الجميع في الشارع، زُوِّدت بشاشة لمسية مقاس 12.3 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي حديث يدعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، بالإضافة إلى مقاعد مريحة مغطاة بالجلد الفاخر ومزودة بخاصية التبريد والتدفئة.

 

المحرك والأداء

تمتلك سيارات سيارة تويوتا كامري موديل 2026 محركين؛ الأول سعة 2.5 لتر بقوة 205 أحصنة، والثاني هايبرد أكثر كفاءة، مما يمنح السائق قيادة ناعمة وسرعة استجابة عالية، مع توفير ممتاز في استهلاك الوقود.


وسائل أمان وسلامة سيارات تويوتا كامري موديل 2026

-نظام مساعد السائق Toyota Safety Sense.
- كاميرات محيطية 360 درجة.
نظام تثبيت سرعة متكيف.
- مساحة داخلية رحبة للركاب والأمتعة.

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